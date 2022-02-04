Кариньш повысил зарплату начальника KNAB
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Премьер-министр Кришьянис Кариньш подписал постановление о повышении зарплаты начальника Бюро борьбе и предотвращению коррупции (KNAB) Екабса Страуме, свидетельствует информация, опубликованная в официальном издании Latvijas Vēstnesis.

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Согласно действующему законодательству, регулирующему размер вознаграждения сотрудников системы госуправления, с 1 февраля 2022 года месячная зарплата начальника KNAB повышена до 4814 евро (до уплаты налогов).

По информации, опубликованной в Latvijas Vēstnesis, в 2021 году зарплата Екабса Страуме составляла 4664 евро. Это означает, что с февраля она увеличится на 150 евро.

Данные из декларации о доходах должностного лица Екабса Страуме свидетельствуют о том, что за 2020 год Страуме заработал в KNAB 59 294 евро.

Страуме занимает пост начальника KNAB с лета 2017 года.

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