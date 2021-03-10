Кариньш пояснил, когда можно обсудить открытие всех магазинов
Foto: F64

С введением новых ограничений, связанных со сдерживанием распространения Covid-19, то, что работает, закрываться не будет, но и открывать тоже ничего не планируется, заявил премьер-министр Кришьянис Кариньш.

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По словам Кариньша, правительство не планирует закрывать то, что сейчас работает, но по открытию всех магазинов еще предстоит дискуссия. Он считает, что сейчас магазины не откроются, но об этом можно будет говорить через три недели, когда завершится срок действия новых более строгих ограничений.

Кариньш повторил, что в новых ограничениях правительство сделает упор на удаленную работу. Премьер-министр подчеркнул, что производственные предприятия продолжат работать, потому что они очень важны для экономики.

На вопрос, как именно будет обеспечиваться контроль за удаленной работой, Кариньш ответил, что у экспертов будет предложение на этот счет.

Что касается поездок, то, по словам Кариньша, правительство еще думает над тем, будет ли обязательна самоизоляция в отеле после прибытия из третьих стран.

В интервью Кариньш неоднократно ссылался на рекомендации экспертов, которые рекомендовали правительству не открывать что-либо, а, напротив, ужесточить ограничения.

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rus.DELFI.lv LETA

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rus.DELFI.lv LETA

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Коронавирус Кришьянис Кариньш
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