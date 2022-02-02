Кариньш: правительство должно проявить гибкость, устанавливая "ковидные" ограничения
Foto: LETA

Устанавливая ограничения, связанные с Covid-19, Министерство здравоохранения и правительство должны иметь возможность быстро адаптироваться к текущей ситуации, сказал премьер-министр Кришьянис Кариньш ("Новое Единство) в интервью программе "900 секунд" телеканала TV3.

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Премьер пояснил, что основной проблемой предыдущих волн Covid-19 было большое количество госпитализированных больных, но в случае с "омикроном" пациенты не попадают в больницы столь часто. Обстоятельства изменились и поэтому ограничения нужно пересматривать.

По словам главы правительства, одним из ключевых показателей при оценке ограничений должна оставаться нагрузка на больницы.

Кариньш указал, что пока рано говорить о снятии или сохранении тех или иных ограничений, потому что "мнения совершенно разные".

На конкретный вопрос о возможной отмене так называемого "зеленого режима" Кариньш ответил, что, по его мнению, следует рассмотреть все варианты и оценить полезность каждого существующего требования. "Я не сомневаюсь, что все имело смысл, но теперь, когда мы видим, что вирус изменился и ситуация изменилась, мы должны быть готовы к переменам", — сказал премьер.

Он подчеркнул, что изменение требований в меняющихся обстоятельствах является признаком не слабости, а силы. Премьер-министр осторожно прокомментировал возможные сроки согласования правительством каких-либо изменений в ограничениях. "Надеюсь, что в ближайшее время нам станет ясно, на что мы идем, тогда вопрос только в том, какими темпами", — сказал политик.

На вопрос, насколько реально было бы иметь одинаковые эпидемиологические требования во всем Европейском Союзе, Кариньш ответил, что достичь этого может быть трудно. "Мы видим, как трудно даже непосредственным соседям прийти к согласованию, тем более там, где есть 27 стран, но мы, несомненно, не только политики, но и эксперты в сфере здравоохранения говорим друг с другом, мы все учимся", — сказал премьер.

Как уже сообщалось, на заседании правительства во вторник было сказано, что в некоторых случаях допускается возможность отказа от использования сертификатов Covid-19 внутри страны.

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