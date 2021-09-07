Кариньш: правительство должно разработать меры по содействию вакцинации от Covid-19

Кабинет министров в рамках действующего законодательства должен разработать меры по содействию более обширному охвату населения вакцинацией от Covid-19, сказал во вторник после заседания правительства премьер-министр Кришьянис Кариньш.

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Он отметил, что необходимость новых норм определяется тем фактом, что законопроект, который предусматривал обязательное наличие у представителей определенных профессий ковид-сертификатов и право работодателей увольнять непривитых работников, в Сейме "не продвигается вперед", и ясно, что изменений не ожидается.

Кариньш сообщил, что всем министерствам поручено разработать предложения по увеличению охвата вакцинацией.

"Надеюсь, что на следующей неделе мы сможем обсудить, какие решения могли бы принять для содействия вакцинации. Это в интересах всей страны. Это единственный способ, как удержать экономический рост на правильном пути, сохранить экономику открытой. Это единственный способ, как обеспечить, чтобы школы могли продолжать обучение на месте", — сказал премьер-министр.

Министр здравоохранения Даниэль Павлютс со своей стороны отметил, что Минздрав видит возможности способствовать эпидемиологически безопасным условиям для получения услуг в рамках действующих норм, так как уже в настоящее время вакцинация от некоторых заболеваний может быть условием для работы в определенных областях, например, для медиков и работников лесного хозяйства. Однако существующий порядок не предусматривает возможности для работодателей предпринимать конкретные действия, например, уволить работника, если он отказывается сделать прививку.

Как сообщалось, после встречи руководителей парламентских фракций с президентом Эгилом Левитсом Сейм решил отложить рассмотрение законопроекта о требовании обязательной вакцинации от "Covid-19" представителей отдельных профессий. Одни политики считают эти меры запоздалыми, а другие объясняют это решение негативным отношением части общества.