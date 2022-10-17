Кариньш: правительство не должно быть стагнирующим и иметь узкие интересы

Важно, чтобы правительство не стояло на месте и чтобы узкие экономические интересы не играли роли в формировании политики, подчеркнул премьер-министр Кришьянис Кариньш после встречи с президентом Эгилом Левитсом в понедельник.

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"Это было прошлым нашего правительства, и это не должно быть его будущим", — подчеркнул Кариньш.

Премьер-министр сообщил, что планирует продолжить встречи с потенциальными партнерами по коалиции на этой неделе, чтобы найти общие знаменатели и создать базу для следующего правительства. Также, по мнению Кариньша, в ходе переговоров необходимо укрепить взаимопонимание потенциальных партнеров по трем ключевым направлениям, чтобы обеспечить экономический рост страны в будущем.

Первая важная сфера, упомянутая премьер-министром, — это образование и наука. Все потенциальные коалиционные партии должны понимать, что качество в этой сфере является основой роста, и необходима уверенность, что дети по всей Латвии имеют одинаковые возможности для получения качественного образования, сказал Кариньш. Государство также должно вкладывать средства в развитие научных прорывов. По словам премьер-министра, экономика не сможет расти без прорыва в науке.

Объединение народного хозяйства с правопорядком Кариньш назвал второй важной сферой в обеспечении экономического роста. По словам премьер-министра, чтобы инвестировать в национальную экономику Латвии, как местные, так и иностранные инвесторы должны быть уверены, что бизнес-среда свободна от коррупции и что политическое влияние не мешает бизнес-среде.

Необходимо прийти к соглашению о том, что правительство должно улучшить управление обществами государственного капитала, устранив политическое влияние на их деятельность, считает Кариньш. Также следует договориться о том, что правительство будет осуществлять портовую реформу, возможно, путем внесения дополнений, а не "включив задний ход". Необходимо договориться и о реализации проекта национального терминала сжиженного природного газа (СПГ), а не "задавать трудные для понимания вопросы или предложения в качестве прелюдии к остановке этого проекта", заявил премьер. Кроме того, необходимо прийти к соглашению о том, как усовершенствовать процедуру государственных закупок и возродить административно-территориальную реформу, а не "идти вспять и отменить ее", отметил премьер.

И, наконец, по словам Кариньша, следующее правительство должно иметь полное представление о внутренней и внешней безопасности — не только о создании службы государственной обороны (ГСО), но и о том, каким образом она будет создана. Делать это нужно осмысленно, а не тормозя под прикрытием популизма ее создание, сказал премьер-министр. Необходимо договориться, что до 2027 года расходы на оборону будут увеличены в плановом порядке до 3% от валового внутреннего продукта (ВВП), чтобы страна могла позволить себе необходимую ей внешнюю оборону, заявил премьер. Между партнерами будущей коалиции должно быть общее понимание в вопросе укрепления внутренней безопасности и гражданской обороны, или так называемого антикризисного управления.

В разговорах о независимости энергоресурсов партиям необходимо общее понимание того, что означает этот термин и как ее достичь. По словам премьер-министра, партии должны договориться о развитии местных производственных мощностей с использованием возобновляемых источников энергии, понимая, что нет необходимости бороться с необходимостью глобальной климатической нейтральности. Вместо этого следует понимать, что это "огромная возможность" для развития экономики страны в будущем.

Кариньш подчеркнул, что без общего понимания этих тем не может быть прогресса в формировании любого правительства. "Правительство без общего понимания того, что нужно делать, не дееспособно, а моя цель — дееспособное и сильное правительство, двигающееся вперед", — сказал премьер-министр. Когда действующий премьер убедится, что есть ядро, готовое стремиться к общим целям, тогда и он будет готов предложить партнеров следующего правительства и раздел министерских портфелей.

Формирование правительства — это не перераспределение кресел, это совместная работа в интересах всего общества, а не в интересах узкой группы, отметил глава нынешнего правительства.