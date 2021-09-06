Кариньш: правительство не обсуждало определение срока действия сертификатов вакцинации
Foto: F64

Латвийское правительство не обсуждало определение срока действия сертификатов о вакцинации от Covid-19, заявил сегодня премьер-министр Кришьянис Кариньш после заседания Cовета по сотрудничеству коалиционных партий.

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Например, Австрия определила, что сертификат о вакцинации больше не будет действительным, если с момента получения второй дозы вакцины прошло 270 дней. На вопрос, планирует ли Латвия внедрить такой подход, Кариньш сказал, что в целом в Европейском союзе у этих сертификатов еще нет срока действия, хотя есть страны, которые решили установить ограничения.

Премьер-министр подчеркнул, что Латвия не выбрала такой подход, а также не слышал, чтобы какая-либо другая европейская страна в настоящее время готовится этот порядок менять.

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LETA

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LETA

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Вакцинация Кришьянис Кариньш
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