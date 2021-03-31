Кариньш: правительство не разрешит все активно открывать

В текущей ситуации правительство не планирует ослаблять ограничения и разрешать что-то открывать. Вместо этого будет вестись поиск решений по перестройке ограничений, чтобы сделать их более долгосрочными. Об этом рассказал премьер-министр Кришьянис Кариньш в интервью программе "900 секунд" телеканала TV3.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Премьер-министр подчеркнул, что сейчас Латвия не приблизилась к завершению пандемии, а до завершения кризиса предстоит пройти большой путь. По этому пути власти попытаются идти, постепенно переходя от запретов к надежной и долгосрочной модели общественной среды. Это означает, что необходимо искать решения, которые позволят работать экономике и сделают более доступным очное образование.

"В этом заключается вызов. Если мы пойдем слишком быстро, то ожидается то же самое, что произошло в других странах - рост заболеваемости, которого мы не хотим", - сказал политик.

Кариньш подчеркнул, что ожидаемые дискуссии правительства о пересмотре ограничений не следует называть смягчением ограничений, поскольку "пока ничего не закончилось". Если показатели заболеваемости Covid-19 снизятся, тогда, возможно, смогут возобновить работу маленькие магазины, а также увеличится число школьных классов, которые смогут посещать школы в безопасных самоуправлениях.

При оценке эпидемиологической ситуации констатировано, что третья волна Covid-19 уже пришла в Латвию. "Слава богу, это не выражается в сильном росте заболеваемости, потому что люди соблюдают ограничения", - отметил премьер-министр.

"Мы не планируем что-то активно открывать или ослаблять. Нам следует сбалансировать нужды людей и то, что мы не хотим, чтобы они заболели. Мы не отменяем, а пересматриваем ограничения, делая их более долгосрочными", - пояснил Кариньш.

Глава правительства призвал латвийцев не терять бдительность и не расслабляться, а на Пасху - не ходить в гости и не собираться в группы. "Не пойдем в гости, не будем толпиться, потому что последствия для всего общества будут разрушительными. Есть свет в конце тоннеля. Главное - не терять бдительности слишком рано", - заявил Кариньш.

Он также рассказал, что режим чрезвычайной ситуации в стране, скорее всего, продлевать не потребуется, потому что принятые Сеймом законы дает правительству широкие полномочия быстро действовать при ухудшении ситуации.