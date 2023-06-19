Кариньш: правительство "в командной работе" изыскало 140 млн евро для отрасли здравоохранения

Правительство "в командной работе" с независимыми учреждениями нашло 140 млн евро, которые будут дополнительно выделены на здравоохранение, так сегодня в разговоре с журналистами оценил процесс изыскания средств премьер-министр Кришьянис Кариньш.

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По словам Кариньша, он опасался, что этот процесс потребует гораздо более серьезной борьбы, но в этом не возникло необходимости. Премьер-министр положительно оценил, что правительство и коалиция работали "в одной команде" и что деньги были найдены без увеличения налогов или внешнего долга государства. В качестве позитивного примера Кариньш упомянул Конституционный суд, который как независимый орган также решил направить часть своих ресурсов на здравоохранение.

Дополнительные 140 млн евро на здравоохранение будут выделены не единовременно, а постепенно до конца года, пояснил глава правительства.

Председатель парламентской фракции "Объединенного списка" Эдгар Таварс подчеркнул, что договоренность о поиске дополнительных средств на здравоохранение, достигнутая в коалиции перед принятием бюджета на 2023 год, выполнена.

Первые 57 млн евро из собранной суммы в ближайшее время пойдут на детскую стоматологию, практики семейных врачей и амбулаторное лечение, рассказал Таварс.

Политик Национального объединения, глава комиссии Сейма по национальной безопасности Янис Домбрава выразил мнение, что дополнительное финансирование здравоохранения подтверждает высокую эффективность работы правительства. По словам политика, перераспределенная сумма впечатляет, учитывая сроки, в которые нужно было изыскать средства.

Все министерства солидарно занимались поиском денег, чтобы направить их на улучшение здравоохранения, поэтому Домбрава надеется, что качество медицинских услуг улучшится.

Как сообщалось, Министерство финансов к 16 июня составило и представило на рассмотрение правительства доклад о перераспределении финансирования для сферы здравоохранения в 2023 году в размере 140 млн евро, сообщили представители Минфина.

В процессе перераспределения средств в государственном бюджете принимали участие отраслевые министерства и другие центральные государственные учреждения с целью достичь бюджета сектора здравоохранения в размере 12% от общих расходов государственного бюджета. Расходы на здравоохранение в 2023 году с учетом дополнительных денег составят 12,3% от консолидированного бюджета государства, сообщают представители Минфина.