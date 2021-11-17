Кариньш: правительство в разрешении кризиса Covid-19 несомненно допускало ошибки

Правительство в разрешении кризиса Covid-19 несомненно допускало различные ошибки, признал в интервью программе "900 секунд" телеканала TV3 премьер-министр Кришьянис Кариньш ("Новое Единство").

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Премьер-министр подчеркнул, что правительство состоит из избранных политиков и является отражением общества. Он подчеркнул, что в обществе нет однозначной позиции в отношении этого кризиса: всегда находились люди, отрицавшие пандемию или считавшие, что никакие ограничения не требуются. Поэтому правительству приходилось все время находиться между двумя полюсами, искать наилучшее решение, учитывая все интересы.

"Это ужасно большой вызов. Я бы солгал, если бы сказал, что мы работали без ошибок, но я могу сказать, что в каждый момент мы принимали решения, которые были в тот момент возможны и считались лучшими", — сказал глава правительства.

Кариньш повторил, что вакцинация — это главный способ борьбы с пандемией. "Есть два способа бороться с вирусом. Один вариант предполагает, и кажется, только Китай, применяет его сейчас — если происходит один случай заболевания, то все общество закрывается. Остальной мир признает, что существует определенный уровень заболеваемости, но пытается защитить людей с помощью прививок, масок, дистанцирования, сбора ограничений на собрания", — сказал премьер-министр, добавив, что правительство будет придерживаться и дальше такой стратегии.

"К сожалению, было доказано, что, когда вакцинация становится обязанностью, люди идут вакцинироваться. В других обществах, например, в Дании, людям предлагали добровольно привиться, и все выстраивались в очередь на вакцинацию, особенно пожилые люди. В Латвии мы увидели, что около половины общества была готова вакцинироваться добровольно, но, к сожалению, для второй половины пришлось это сделать обязанностью. И это работает", — сказал политик.

Кариньш отменил, что если распространение Covid-19 опять начнет расширяться, а ситуация существенно ухудшится, то правительство может последовать примеру Австрии в борьбе с вирусом.

"Австрийский вариант возможен, посмотрим, как будет развиваться ситуация. В Австрии непривитые люди смогут выходить из дома только один раз в день, что намного строже, чем было у нас во время домоседства. Возможно, это обсуждаемо, но я не слышал пока от каких-либо экспертов, что мы это инициируем. Этой осенью, зимой посмотрим на разные меры, трудность — невакцинированные, у которых большой шанс тяжело заболеть и попасть в больницу", — говорит глава Кабинета министров.