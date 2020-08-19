Кариньш: правительству нужно избавиться от непредсказуемости в вопросах повышения зарплат

Правительству нужно избавиться от непредсказуемости в вопросах повышения зарплат, их не нужно решать в последний момент, заявил премьер-министр Кришьянис Кариньш в интервью передаче телеканала TV3 "900 секунд".

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Кариньш согласился с тем, что все чаще источники финансирования в вопросах повышения заработных плат находятся в последний момент, например, вчера правительство поддержало повышение заработных плат преподавателей высших учебных заведений, и это произошло за день до пикета, заявленного Латвийским профсоюзом работников образования и науки.

"Нам нужно избавиться от непредсказуемости в вопросах увеличения заработных плат, правительство должно обеспечить то, чтобы все работающие люди были социально обеспечены. Один из способов добиться этого - провести налоговую реформу, чтобы за счет внутреннего перераспределения налогов у нас всегда были средства для увеличения заработных плат, параллельно думая о том, чтобы не увеличивать нагрузку на семьи с детьми, а также об уменьшении бремени для получателей низких зарплат", - сказал премьер.

Как сообщалось, вчера правительство приняло решение повысить зарплаты академического персонала высших учебных заведений с 1 сентября этого года.

Согласно поправкам к правилам Кабинета министров, разработанным Министерством образования и науки (МОН), минимальная месячная ставка лектора вуза с 1 сентября составит 805 евро, что станет ориентиром для других ставок зарплаты.

Минимальная ставка зарплаты профессора составит 1569 евро, ассоциированного профессора - 1256 евро, доцента - 1005 евро, лектора - 805 евро, ассистента - 641 евро.

Планируется повышение ставок зарплат и для других сотрудников вузов и колледжей.

Для повышение зарплат в этом году потребуется 383 777 евро, а в 2021, 2022 и 2023 годах - 1 151 328 евро.

Вопрос о выделении из государственного бюджета дополнительных средств в размере 1,15 млн евро в 2021 году и далее будет рассматриваться Кабинетом министров в процессе разработки законопроекта о среднесрочном бюджете и государственном бюджете на 2021 год.