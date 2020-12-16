Кариньш: праздники — это "золотая возможность" улучшить эпидемиологическую ситуацию
Foto: Valsts kanceleja

Предстоящие праздничные дни для Латвии будут “золотой возможностью” улучшить эпидемиологическую ситуацию Covid-19, в эфире TV3 заявил премьер-министр Кришьянис Кариньш (Новое Единство).

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Говоря о новых ограничениях, премьер сообщил, что правительство рассматривает новые ограничения торговли, но тут мнения министров расходятся. Кариньш объяснил, что люди действительно реже ходят в магазины по выходным, так как большинство из них закрыты, но посреди недели магазины полны покупателей, поэтому правительство ищет варианты, как уменьшить толпы.

Говоря о введении ограничений на передвижение, то есть, локдауна, Кариньш сказал, что правительство обсуждало такой вариант, но эксперты считают, что подобные ограничения не дают особого результата в борьбе с инфекцией. Намного важнее ограничить сборы и соблюдать эти ограничения.

Кроме того, правительство продолжает обсуждать, как обеспечить жителям возможность самоизолироваться в гостиницах. Решение по этому вопросу может поспеть в ближайшее время.

По мнению премьера, "весенняя удача" госуправлению и жителям дала ложную надежду, что Covid-19 минует Латвию, но сейчас видно — это не так. Правительство ищет возможности достучаться до жителей, которые не верят в Covid-19, так как "наши взгляды не защищают нас от этого вируса".

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"Новое Единство" Коронавирус Кришьянис Кариньш
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