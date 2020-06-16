Кариньш предлагает повысить зарплаты медикам за счет социального бюджета и подоходного налога
Foto: EPA/Scanpix/LETA

Премьер-министр Кришьянис Кариньш предлагает повысить зарплаты медикам и финансирование здравоохранения за счет перераспределения средств социального бюджета и поступлений подоходного налога. Об этом он сообщил в эфире передачи LTV "Viens pret vienu”, сообщает LETA.

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Кариньш считает, чтобы обеспечить долгосрочный рост финансирования сферы здравоохранения, следует 5% от подоходного налога направить на здравоохранение. Для этого не нужно поднимать налоги. Премьер уверен, что таким образом денег хватит и на зарплаты врачам, и на отрасль в целом.

Цель Кариньша - ввести новый порядок с 1 января 2021 года. Он передал это предложение на оценку партнерам по коалиции.

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