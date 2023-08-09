Кариньш предложил сохранить нынешнюю коалицию; МИД может перейти в ведение Нацблока

Для того, чтобы правительство работало более динамично, премьер-министр Кришьянис Кариньш предложит политику от Национального объединения Рихардсу Колсу должность министра иностранных дел, "Объединенному списку" (ОС) перенять Министерство экономики, а "Новому Единству" — руководство Министерством охраны среды и регионального развития (VARAM).

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Это означает, что может произойти ротация министерств между партнерами, поскольку на данный момент в ведении "Нового Единства" находится Министерство иностранных дел (МИД), в ведении Нацблока находится Минэкономики, а в ведении ОС — VARAM.

Также предложение предусматривает, что должность главы Комиссии Сейма по национальной безопасности перейдет от Нацблока к "Новому Единству".

Премьер предложит "Новому Единству", ОС и Нацблоку подписать меморандум по ряду задач, которые необходимо выполнить.

В случае, если Нацблок и ОС откажутся от этого предложения, Кариньш будет готов начать переговоры о формировании нового правительства с "Прогрессивными" и Союзом "зеленых" и крестьян.

Встреча Кариньша с Нацблоком и ОС запланирована на четверг, 10 августа.