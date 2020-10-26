Кариньш предложит правительству ужесточить меры борьбы с Covid-19

Премьер-министр Кришьянис Кариньш созвал совместное заседание совета по кризисному управлению и правительства, чтобы рассмотреть введение более строгих мер по ограничению Covid-19.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Заседание состоится завтра, 27 октября, в 10.

Пока неизвестно, какие меры будут введены, однако в бюро премьера сообщили, что на заседании будет рассматриваться общая стратегия правительства по ограничению распространения Covid-19, более строгие меры безопасности и расширение тестирования.

"Вирус продолжает широко распространяться в Латвии, и это требует немедленных действий, чтобы не было поздно и вирус не победил, как это произошло в других странах. Чтобы не допустить перегрузки больниц и наступления кризиса в здравоохранении, я предложу правительству принять более жесткие меры", — сказал премьер.

Приглашенные на заседание эксперты расскажут членам правительства о ситуации с распространением вируса, нагрузке больниц, резервах защитных средств.