Кариньш предпочел бы видеть на вакантных министерских должностях опытных политиков

Премьер-министр Кришьянис Кариньш ("Новое Единство") предпочел бы видеть на вакантных должностях министра экономики и министра внутренних дел опытных политиков, для которых деятельность правительства не была бы совсем незнакомой. Об этом глава Кабинета министров сказал в интервью Diena.

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Кариньш хотел бы, чтобы политические силы, ответственные за вакантные министерские должности, выдвинули кандидатов, которые уже были заметны и имеют некоторые знания в соответствующих областях.

"В политике, на мой взгляд, часто неправильно понимают, что такое профессионал — политический профессионал. Это человек, хорошо разбирающийся в политических процессах, разбирающийся в государственном управлении и умеющий добиваться результатов в такой сложной конструкции, которое называется государственным управлением. Если кто-то думает, что это экономист или предприниматель, который внезапно попал в систему государственного управления, ничего не зная о политике, то про него можно сказать, что он, возможно, профессионал в предпринимательской деятельности, но любитель в политических процессах", — пояснил Кариньш.

Премьер также обрисовал в интервью, что он ждет от новых министров, и признал, что у правительства осталось слишком мало времени, чтобы произвести "гигантские изменения".

Кариньш считает, что перед новым главой МВД стоит задача произвести реформы в полиции, ускорив их, а перед новым министром экономики самое важное — содействовать укреплению энергетической безопасности, переходу на возобновляемые энергоресурсы и укреплению энергоэффективности.

Как уже сообщалось, в правительстве по итогам выяснения политических разногласий из-за событий у памятника в Пардаугаве образовались две вакансии — министра внутренних дел и министра экономики.