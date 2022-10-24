Кариньш представит Левитсу отчет о переговорах по формированию правительства

Премьер-министр Кришьянис Кариньш встретится сегодня в 16:00 с президентом Эгилом Левитсом, чтобы проинформировать его о ходе переговоров о формировании правительства.

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Потенциальные партнеры по коалиции могут прийти к единой позиции по вопросам государственных реформ, заявили во вторник политики "Нового единства", добавив, что это будет хорошая новость для президента Левитса.

Также сегодня запланирована встреча представителей "Нового Единства" и "Прогрессивных" в тематической группе по социальным вопросам. Тематические встречи проводятся более неформально, без объявления времени и места их проведения.

На минувшей неделе "Новое Единство" провело встречи с представителями "Объединенного списка", Национального объединения и "Прогрессивных" как официально, так и в тематических группах.