Кариньш предупредил, что в отставку придется уйти и министру экономики Янису Витенбергсу
Foto: LETA

Премьер-министр Кришьянис Кариньш ("Новое Единство") предупредил коалиционных партнеров, что вслед за уходом с должности министра внутренних дел Марии Голубевой (Attīstībai/Par!) последует отставка министра экономики Яниса Витенбергса (Национальное объединение).

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Сегодня в 12.30 Мария Голубева объявила, что уходит с поста главы МВД, возложив за это политическую ответственность на премьера Кришьяниса Кариньша. По ее словам, премьер подчинился давлению Нацобъединения, выдвинувшего ультиматум: или Голубева уходит в отставку или министры, представляющие Нацобъединение, выйдут из состава правительства.

Кариньш, по информации Латвийского телевидения, сообщил на заседании коалиционным партнерам, что после отставки Голубевой пост придется покинуть и главе Министерства экономики Янису Витенбергсу (Национальное объединение).

Таким образом Кариньш "уравновесил" жертвы двух коалиционных партий, вошедших в острый конфликт — Attīstībai/Par! и Национального объединения: каждая политическая сила теряет по министру. Однако остается открытым вопрос, остается ли за Attīstībai/Par! и Национальным объединением право вновь выдвинуть своих представителей на освобождающиеся министерские вакансии.

На прошлой неделе, напомним, Национальное объединение выдвинуло требование отставки Марии Голубевой.

Поводом для демарша Нацобъединения стали события 9 и 10 мая у памятника в Пардаугаве. В частности, полицию, которая находится в подчинении МВД, обвиняли в неэффективной работе 10 мая у памятника в парке Победы.

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