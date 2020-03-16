Кариньш предупредил о возможных новых ограничениях из-за COVID-19 в Латвии

Правительство следит за эпидемической ситуацией в связи с распространением COVID-19 и при необходимости может ввести новые ограничения, заявил после встречи с президентом Эгилом Левитсом премьер-министр Кришьянис Кариньш.

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В понедельник президент встречался в Рижском замке с премьером, министром здравоохранения Илзе Винькеле и директором департамента анализа риска и профилактики инфекционных заболеваний Центра профилактики и контроля заболеваний Юрием Перевощиковым, чтобы обсудить меры по предотвращению распространения COVID-19.

"Правительство продолжает следить за эпидемической ситуацией, и при необходимости мы можем ввести и другие новые правила. Хочу обратить внимание на то, что под руководством министра финансов создана специальная группа, которая ищет экономические решения, чтобы люди как можно меньше пострадали", — подчеркнул Кариньш.

Он отметил, что в это трудное время от ограничительных мер страдают экономика и Латвии, и всего мира, поэтому ведется поиск решений, как эффективнее всего их смягчить.

Премьер напомнил, что Латвии доступен миллиард евро, который является частью государственного долга. "Правительство может в любой момент эти деньги использовать, внеся в бюджет и увеличив бюджетный дефицит", — сказал Кариньш.

Это увеличит бюджетный дефицит, но в чрезвычайных условиях, по словам премьера, это не должно быть препятствием. "Вся медицинская аппаратура, которая необходима для страны, будет приобретена. Все защитные средства, которые необходимы и которые можно купить, государство купит", — пообещал Кариньш.

По словам премьера, деньги доступны, но в настоящее время речь идет о том, как их правильно распределить, чтобы они "попали в цель" и облегчили экономические последствия ограничительных мер. Работа ведется, и решения могут быть предложены на этой неделе, сообщил Кариньш.