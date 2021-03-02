Кариньш: прежде чем менять ограничения, мы "семь раз отмерим" и выберем правильный путь

"Мы семь раз отмерим при пересмотре ограничений и выберем правильный путь", — заявил премьер-министр Кришьянис Кариньш на пресс-конференции после совместного заседания правительства и совета по кризисному управлению.

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Подводя итоги заседания, премьер-министр сообщил, что заболеваемость Covid-19 по-прежнему высока, в больницах кризисная ситуация, более того, новый, гораздо более опасный штамм Covid-19 распространился по всем регионам Латвии.

"Все это усложняет работу правительства. Мы хотим предотвратить третью волну "Covid-19", но в то же время хотим скорее вернуться к нормальной жизни, где вакцинация против "Covid-19" является одним из наиболее важных элементов. Однако, пока идет вакцинация, мы все общими силами должны перестроить ограничения", — признал Кариньш.

Он сообщил, что группе по оперативному управлению, в которую входят представители министерств и эксперты, поручено к следующей неделе разработать два варианта пересмотра ограничений.

Кариньш добавил, что до сих пор эксперты не смогли договориться о наиболее правильной модели действий. Опыт других стран показывает, что с отменой ограничений начинается третья волна Covid-19, которая имеет разрушительные последствия.

"Условия в нашей стране другие. Однако дальнейшими действиями мы должны объединить не только правительство, но и большинство общества", — подчеркнул Кариньш.