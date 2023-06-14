Кариньш пригласит на переговоры о реформах представителей пяти партий

Премьер-министр Кришьянис Кариньш ("Новое Единство") предлагает провести общую встречу представителей "Нового Единства", Национального объединения, "Объединенного списка" (ОС), Союза зеленых и крестьян (СЗК) и партии "Прогрессивные".

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Об этом премьер-министр заявил в среду после встречи с политиками Нацобъединения.

Глава правительства надеется, что в ходе такого разговора будет достигнута договоренность о совместной работе пяти партий. В зависимости от расписания встреча может состояться на этой или на следующей неделе.

Премьер-министр воздержался назвать конкретные сроки продолжительности таких переговоров.

В настоящее время в коалицию входят "Новое Единство", Национальное объединение и ОС, но после президентских выборов, на которых партии коалиции не смогли договориться о поддержке одного кандидата, премьер-министр Кариньш начал переговоры о возможном расширении коалиции с СЗК и "Прогрессивными". ОС и Нацобъединение выступают против расширения коалиции.