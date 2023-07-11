Кариньш: приняты важные для Латвии решения

В первый день Вильнюсского саммита НАТО утверждены новые подробные планы обороны, а также приняты важные решения по укреплению обороноспособности альянса и пути Украины к полноправному членству в НАТО, заявили в бюро премьер-министра Кришьяниса Кариньша.

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"Новые оборонные планы подтверждают единство альянса и его стремление с первой минуты защищать каждый сантиметр территории НАТО", - подчеркнул премьер.

Вильнюсский саммит войдет в историю как первый саммит НАТО, в котором в качестве члена альянса участвует Финляндия. Накануне саммита была достигнута важная договоренность о скорейшем вступлении Швеции в НАТО в качестве полноправного члена, отметил Кариньш.

Премьер-министр подчеркнул, что утвержденные в Вильнюсе новые региональные планы обороны значительно повышают способность альянса сдерживать любые угрозы. Новая модель обороны НАТО подразумевает обязательство союзников значительно увеличить численность и боеготовность своих сил быстрого реагирования. Финляндия полностью интегрирована в новые оборонные планы, что значительно повышает безопасность региона Балтийского моря.

Союзники по НАТО также согласились с тем, что эти цели требуют увеличения инвестиций в оборону. Достигнутое в Вильнюсе соглашение предусматривает, что в будущем государства НАТО будут выделять на оборону не менее 2% своего ВВП, при этом не менее 20% этих средств - на закупку и развитие нового вооружения.

Премьер-министр отметил, что инвестиции Латвии в оборону уже превышают 2% от ВВП, а в ближайшие годы достигнут 3%. Приоритетными направлениями для Латвии являются воздушная, ракетная и береговая оборона, а также введение службы государственной обороны. Латвия строит новую военную базу и учебный полигон в Селии, продолжает развивать базу в Адажи, чтобы обеспечить подходящие условия для приема войск и техники НАТО. В первый день саммита страны Балтии подписали соглашение об общем пространстве ПВО.

Как отметил Кариньш, союзники подтвердили, что Россия представляет наибольшую угрозу для евроатлантической безопасности, и выразили единую поддержку будущему членству Украины в НАТО.

"Мы приветствуем принятое на Вильнюсском саммите НАТО решение пригласить Украину стать членом альянса, когда позволят условия. Латвия будет продолжать поддерживать Украину столько, сколько потребуется", - сказал премьер-министр.