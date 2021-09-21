Кариньш признал, что Сейм запоздал с принятием мер по борьбе с Covid-19

Меры безопасности по ограничению распространения Covid-19 были приняты позднее, чем требовалось, признался на пресс-конференции премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш (JV).

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Он напомнил, что правительство уже в июле инициировало изменения в законодательстве, однако Сейм их не принял, поэтому в сентябре уже не было возможным введение мер безопасности.

"На данный момент мы проводим реорганизацию этих мер и направляем их в правительство. Конечно, было бы правильно, если бы Сейм действовал вовремя, однако по разным причинам этого не произошло", — заявил Кариньш.

Как сообщалось ранее, правительство рассмотрело и концептуально поддержало предложения по более безопасному предоставлению услуг во время пандемии Covid-19, однако их одобрение планируется лишь на следующей неделе.