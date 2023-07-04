Кариньш призвал коалиционных партнеров "отложить в сторону личные амбиции"

Во вторник, 4 июля, премьер-министр Кришьянис Кариньш ("Новое Единство") после заседания правительства призвал коалиционных партнеров "отложить в сторону личные амбиции и страхи за свои должности", сообщает агентство LETA.

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Глава правительства указал на то, что каждая из последующих тематических партийных встреч, инициированных "Новым Единством" все интереснее, но проблема в том, что на такие переговоры ходят представители только двух оппозиционных политических сил — Союза "зеленых" и "Прогрессивных". В то же время нынешние коалиционные партнеры "Нового Единства" — "Объединенный список" и Национальное объединение — на такие встречи демонстративно не являются.

После президентских выборов "Новое Единство", напомним, заявило о необходимости расширения правящей коалиции и пригласила на переговоры помимо своих нынешних партнеров по правительству СЗК и "Прогрессивных". "Объединенный список" и Национальное объединение выступают против расширения Кабинета министров за счет оппозиционных политических сил — и стабильно игнорируют такие переговоры.

По мнению Кариньша, это не свидетельствует о широком духе сотрудничества. Премьер-министр сравнил это с периодом перед выборами, когда партии занимали достаточно категоричные позиции, что, по его мнению, не "слишком плодотворно".

Кариньш напомнил, что все избранные политики работают на благо избирателей и страны. "Соберитесь, две головы умнее одной, три умнее двух и так далее", — сказал Кришьянис Кариньш, призвав политиков собраться вместе, поговорить и найти наилучшие решения.