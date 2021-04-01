Кариньш призвал латвийцев на Пасху красить и катать яйца, но не расслабляться
Foto: LETA

Премьер-министр Кришьянис Кариньш в преддверии пасхальных праздников призвал общество Латвии не расслабляться в плане борьбы с распространением Covid-19. В частности, следует помнить, что встречаться с друзьями и родственниками, с которыми вы не проживаете под одной крышей, нельзя, отметил глава правительства во время видеоконференции.

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"Красить яйца, катать яйца, качаться на качелях, наслаждаться природой — и не встречаться, так как пандемия еще не закончилась", — подчеркнул Кариньш.

Премьер напомнил, что Covid-19 уже унес жизни почти двух тысяч латвийцев. Хотя вакцинация является "светом в конце туннеля", Пасха в этом году все же не тот случай, когда можно расслабиться в эпидемиологическом плане, считает он.

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