Кариньш призвал начать дискуссию об обязательной вакцинации от Covid-19 "поставщиков некоторых услуг"

Сегодня на заседании правительства премьер-министр Кришьянис Кариньш ("Новое Единство") призвал министров "серьезно рассмотреть" выдвижение требования обязательной вакцинации от Covid-19 к поставщикам некоторых услуг.

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Глава правительства выразил обеспокоенность в связи с распространением в Латвии индийского штамма Covid-19, снижением темпа вакцинации, а также тем, что первую прививку от Covid-19 в возрастной группе старше 60 лет получили только 40% сеньоров.

"Если эти люди не будут защищены, то рано или поздно возрастет число госпитализированных и смертей", — опасается премьер.

Он призвал Министерство здравоохранения, Министерства юстиции и Группу оперативного управления "серьезно" обсудить, не следует ли ввести обязательную вакцинацию от Covid-19 для поставщиков некоторых услуг.

"Мы напоминаем, призываем, информируем о вакцинации против Covid-19, но могут быть обсуждаемые сферы, в которых можно было бы требовать обязательную вакцинацию. В этом нет ничего необычного, поскольку в отдельных случаях такие требования существуют", — сказал Кариньш. Премьер привел в качестве примера свой личный опыт: когда будущий глава правительства Латвии захотел присутствовать при родах, ему в целях безопасности пришлось сделать рентген легких. Премьер считает, что аналогично сейчас невакционированный человек угрожает обществу.

По мнению премьера, решение об обязательной вакцинации от Covid-19 поставщиков некоторых услуг следовало бы принять как можно быстрее, чтобы общество осознало, что привиться осенью может быть уже слишком поздно. "Я за информационные кампании, но этого не хватает", — заявил Кариньш.