Кариньш призвал Сейм в четверг решить, утверждать ли нового министра экономики

Премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш (Новое Единство) в среду отправил председателю Сейма Инаре Мурниеце письмо с просьбой уже завтра вынести на голосование парламента выражение доверия новому министру экономики Янису Витенбергсу (KPV LV), сообщает LETA.

Кариньш в своем письме указал, что в условиях чрезвычайной ситуации правительство должно работать в полном составе. Учитывая влияние ограничивающих распространение нового коронавируса мероприятий на предпринимательство, правительство должно оперативно разрабатывать и вводить меры поддержки, указал Кариньш. В свою очередь, кандидатура Витенбергса не вызвала возражений у коалиции.

Утверждение Витенбергса поддерживает и президент Латвии Эгилс Левитс.

На данный момент Витенбергс является депутатом Сейма и председателем комиссии Сейма по политике народного хозяйства, среды и регионов. До парламента он работал в предприятии LIETAS MD руководителем продаж больших клиентов. В Сейм он шел с целью актуализировать проблемы сельских жителей.