Кариньш призвал США усилить присутствие в Балтийском регионе

Премьер-министр Кришьянис Кариньш и госсекретарь США Энтони Блинкен во время состоявшейся во вторник встречи обсудили ситуацию с безопасностью в регионе и вопросы двустороннего сотрудничества.

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Как сообщил пресс-секретарь премьер-министра Сандрис Сабаев, Кариньш поблагодарил США за неизменную поддержку безопасности стран Балтии и призвал усилить присутствие в регионе с учетом гибридной атаки белорусского режима на границах Латвии, Литвы и Польши, которые являются внешними границами Европейского союза и НАТО.

Что касается концентрации российских войск у границ Украины, премьер-министр отметил, что эти события нужно оценивать и в контексте роста цен на энергоресурсы в Европе, на которые влияют манипуляции России с поставками газа. Также Россия и Белоруссия продолжают кампании дезинформации.

Кариньш и Блинкен обсудили сотрудничество Латвии и США в экономике. Премьер-министр призвал американские компании инвестировать в отрасли с высокой добавленной стоимостью. Он также отметил успешное сотрудничество Латвии с казначейством США и поблагодарил за поддержку в сфере улучшения надзора за финансовым сектором.