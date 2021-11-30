Кариньш призвал США усилить присутствие в Балтийском регионе
Foto: Valsts kanceleja

Премьер-министр Кришьянис Кариньш и госсекретарь США Энтони Блинкен во время состоявшейся во вторник встречи обсудили ситуацию с безопасностью в регионе и вопросы двустороннего сотрудничества.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

Как сообщил пресс-секретарь премьер-министра Сандрис Сабаев, Кариньш поблагодарил США за неизменную поддержку безопасности стран Балтии и призвал усилить присутствие в регионе с учетом гибридной атаки белорусского режима на границах Латвии, Литвы и Польши, которые являются внешними границами Европейского союза и НАТО.

Что касается концентрации российских войск у границ Украины, премьер-министр отметил, что эти события нужно оценивать и в контексте роста цен на энергоресурсы в Европе, на которые влияют манипуляции России с поставками газа. Также Россия и Белоруссия продолжают кампании дезинформации.

Кариньш и Блинкен обсудили сотрудничество Латвии и США в экономике. Премьер-министр призвал американские компании инвестировать в отрасли с высокой добавленной стоимостью. Он также отметил успешное сотрудничество Латвии с казначейством США и поблагодарил за поддержку в сфере улучшения надзора за финансовым сектором.

Delfi в Телеграме: Свежие новости Латвии для тех, у кого мало времени

Source

LETA

Sharing Options

6

Source

LETA

Tags

Россия Белоруссия Кришьянис Кариньш НАТО США
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form

Dokobit Article Novembris RU
DELFI Brand Studio Читайте также
Инструменты поддержки – не волшебная палочка. Домашнюю работу необходимо сделать самим
Престижная награда Energy Globe Award присуждена Управлению Рижского Свободного порта
Твое время стоит дороже! Используй преимущества Wolt
Удобно и надежно. Квалифицированная э-подпись – незаменимое подспорье в быту и на работе
Быть для своих клиентов помощником и опорой. Кристине Крауле
TOP 5: великолепный отдых в Паланге для всей семьи
Детские дома — это не просто социальная проблема, это огромная несправедливость