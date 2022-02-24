Кариньш призвал жителей к единству вне зависимости от родного языка

Премьер-министр Кришьянис Кариньш ("Новое Единство") призвал жителей Латвии к единству вне зависимости от того, на каком языке они говорят в семье. На пресс-конференции глава правительства отдельно поблагодарил оппозицию за голосование в Сейме за заявление, осуждающее агрессию России.

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Кариньш отметил, что голосование в Сейме было единым — агрессию России осудили все депутаты, как коалиционные, так и оппозиционные, вне зависимости от политической принадлежности.

Также премьер отметил, что сейчас россияне живут в условиях контроля за информацией, дефицита правдивой информации. И фактически призвал жителей страны, у которых есть близкие в России, использовать возможность рассказывать им, что происходит в Украине на самом деле.