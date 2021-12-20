Кариньш призывает латвийцев отметить Рождество в узком семейном кругу

Премьер-министр Кришьянис Кариньш призвал жителей Латвии отметить Рождество в узком семейном кругу.

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После заседания коалиции премьер-министр призвал население задуматься, действительно ли нужно отмечать Рождество в широком кругу. Учитывая надвигающуюся "омикронную волну", Кариньш призвал не подвергать себя и своих близких риску.

"Мы можем попраздновать. Лучше всего, если мы пойдем к родителям и убедимся, что они недавно были вакцинированы или получили бустерную дозу вакцины, а мы сами прошли вакцинацию или получили бустерную дозу", — сказал Кариньш.

Премьер также призвал носить в общественных местах медицинские маски или респираторы типа FFP2, поскольку они, как было доказано, лучше защищают от инфекции, чем обычные тканевые масок для лица.