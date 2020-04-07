Премьер-министр Кришьянис Кариньш призывает людей на Пасху соблюдать ограничения в общении.

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Во вторник на пресс-конференции он обратился к жителям Латвии с призывом в предстоящие пасхальные выходные продолжать соблюдать установленные в стране рекомендации по ограничению распространения Covid-19.

"Давайте держаться на расстоянии двух метров от людей, не собираться вне дома больше двух человек. До сих пор формула "два на два" помогала, и она продолжит помогать и в последующие дни и недели. Если мы будем ее соблюдать, мы преодолеем распространение вируса в Латвии и быстрее вернемся к нормальной жизни", — сказал премьер.

Как сообщалось, Латвия до 12 мая продлила чрезвычайную ситуацию, объявленную в связи с пандемией Covid-19.