Кариньш призывает не откладывать разрешение бустерной вакцинации подростков 12-17 лет

Премьер-министр Кришьянис Кариньш призывает ответственные инстанции не откладывать принятие решения о том, чтобы разрешить бустерную вакцинацию против Covid-19 подросткам от 12 до 17 лет.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

В четверг на внеочередном заседании правительства, на котором оно решило продлить режим чрезвычайного положения, премьер-министр указал, что у молодых людей, как и у других, со временем снижается эффективность вакцины.

В общей сложности 1,266 миллион человек в Латвии завершили курс вакцинации против Covid-19, привившись двумя дозами или, в случае с Johnson&Johnson одной. Как минимум одной дозой привились в общей сложности 1,317 миллион человек.

Это означает, что на данный момент 69,98% населения Латвии получили по крайней мере первую дозу вакцины или вакцину Johnson&Johnson против Covid-19, а 67,3% населения завершили процесс вакцинации, при этом 22,2% из них привились дополнительно, свидетельствуют расчеты агентства LETA.

Общий охват населения бустерной вакцинацией достиг 14,93% — дополнительно против Covid-19 привились 281 238 человек.