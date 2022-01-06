Кариньш призывает не откладывать разрешение бустерной вакцинации подростков 12-17 лет
Foto: LETA

Премьер-министр Кришьянис Кариньш призывает ответственные инстанции не откладывать принятие решения о том, чтобы разрешить бустерную вакцинацию против Covid-19 подросткам от 12 до 17 лет.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

В четверг на внеочередном заседании правительства, на котором оно решило продлить режим чрезвычайного положения, премьер-министр указал, что у молодых людей, как и у других, со временем снижается эффективность вакцины.

В общей сложности 1,266 миллион человек в Латвии завершили курс вакцинации против Covid-19, привившись двумя дозами или, в случае с Johnson&Johnson одной. Как минимум одной дозой привились в общей сложности 1,317 миллион человек.

Это означает, что на данный момент 69,98% населения Латвии получили по крайней мере первую дозу вакцины или вакцину Johnson&Johnson против Covid-19, а 67,3% населения завершили процесс вакцинации, при этом 22,2% из них привились дополнительно, свидетельствуют расчеты агентства LETA.

Общий охват населения бустерной вакцинацией достиг 14,93% — дополнительно против Covid-19 привились 281 238 человек.

Delfi в Телеграме: Свежие новости Латвии для тех, у кого мало времени
Читать комментарии Комментировать
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.
DELFI Brand Studio Читайте также
Производители Рижского порта имеют доступ к регулярному морскому маршруту в Норвегию
Модные тенденции: советы стилиста для праздничных нарядов
Модные тенденции макияжа и причесок в 2022 году
Кофе Costa Coffee теперь доступен и в Wolt
Да будет праздник! Идеи для торжественного оформления стола
Успеть в последний момент: заказывай подарки в Wolt!
Больше двигаться и улыбаться: тестируем новые смарт-часы Huawei
Традиции и ритуалы для красивых и душевных праздников