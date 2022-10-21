Кариньш призывает привлечь Россию к ответственности за преступления на Украине

Европейский союз (ЕС) должен сохранить единство в своей поддержке Украины и начать действовать для привлечения России к ответственности за совершенное ею во время войны, заявил в пятницу премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

"Война России становится все более жестокой. Теперь она открыто направлена не только против украинской армии, но и против жителей Украины и ее гражданской инфраструктуры", — сказал Кариньш перед заседанием саммита ЕС в пятницу.

Он отметил, что необходимо принять решение о том, каким образом привлечь Россию к юридической ответственности за преступления, которые она сейчас совершает на Украине.

Также Кариньш подчеркнул необходимость усиления санкций против Белоруссии.