Кариньш призывает сделать бустерную вакцинацию и строго соблюдать ограничения на собрания людей

Премьер-министр Кришьянис Кариньш призывает всех, у кого пришло время для бустерной вакцинации от Covid-19, а также тех, кто еще не начал вакцинацию по разным причинам, не затягивать и пойти на прививку в удобное для себя место, в том числе в заново открытые крупные центры вакцинации. Об этом агентству LETA сообщил пресс-секретарь премьер-министра Сандрис Сабаев.

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Премьер также призывает население неукоснительно соблюдать ограничения на собрания на Новый год.

Кариньш напоминает, что, согласно имеющейся информации о новом омикрон-штамме коронавируса, он в несколько раз более заразен, чем самый распространенный на сегодняшний день штамм дельта. Чтобы остановить распространение штамма, важно укрепить первичную вакцинацию и расширить бустерную вакцинацию. Бустерная вакцинация повышает сопротивляемость организма омикрону и является лучшей защитой от тяжелого заболевания или смерти.

"Призываю каждого жителя не медлить и идти за бустерной вакциной в самое удобное место - в медицинские учреждения, к семейному врачу, предварительно записавшись на вакцинацию на сайте www.manavakcina.lv, по бесплатному телефону 8989, в живую очередь в пунктах вакцинации или местах выездной вакцинации. Призывайте к этому своих близких, друзей и коллег! Правительство обеспечило достаточные запасы вакцин, чтобы каждый житель Латвии мог пройти как первичную, так и бустерную вакцинацию", - говорит Кариньш.

Премьер-министр подчеркивает важность соблюдения существующих мер эпидемиологической безопасности и ограничений на собрания, чтобы предотвратить новую вспышку. "Встречая Новый год, давайте избегать собраний, праздновать с семьей, перед встречей с родными сделаем для безопасности экспресс-тест на "Covid-19", а в публичных местах будем использовать медицинские маски и респираторы FFP2. Таким образом мы встретим 2022 год здоровыми и готовыми к реализации своих планов", - подчеркнул премьер-министр.