Кариньш: процесс вакцинации вошел в правильное русло, но предстоит еще долгий путь

Процесс вакцинации в Латвии вошел в правильное русло, но до достижения массового иммунитета, когда от Covid-19 будут привиты не менее 70% населения Латвии, предстоит пройти еще долгий путь, заявил в программе LTV "Утренняя панорама" премьер-министр Кришьянис Кариньш.

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"Процесс вакцинации идет все быстрее с каждым днем, и только вместе мы сможем ускорить его еще сильнее. Есть хорошие предпосылки и условия, которые могут ускорить темпы вакцинации, что связано в том числе и с тем, что количество вакцин увеличилось", - сказал премьер.

При этом нужно все активнее думать о том, как обратиться к колеблющимся людям и убедить их в необходимости вакцинации. "Для выхода на общественность необходимо использовать все возможные инструменты, потому что для нас главное - добиться, чтобы люди поняли природу и важность процесса вакцинации. Идет активная работа специалистов по коммуникации и рекламе, хотя, на мой взгляд, каждый привитый человек - это своего рода ходячая реклама, потому что своим примером он может воодушевить и убедить своих близких ", - сказал премьер.

Что касается запрета на распространение информационного бюллетеня о вакцинации на русском языке, то, по мнению Кариньша, в Латвии не запрещено распространять информационные материалы на разных языках, потому что они доступны на двух или даже на трех языках в магазинах.

"Я думаю, что это более организационный вопрос, но, если есть проблемы, то их обязательно нужно решать", - добавил премьер.

По данным Национальной службы здравоохранения, на сегодняшний день первую дозу вакцины от Covid-19 получили 10,06% населения Латвии.