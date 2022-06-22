Кариньш: профсоюз педагогов во время предвыборной кампании стремится "выжать" из политиков новые обещания

Премьер-министр Кришьянис Кариньш уверен, что реформа модели оплаты труда педагогов будет успешной. Об этом он сказал в интервью на Латвийском телевидении.

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В передаче "Утренняя панорама" глава правительства отметил, что понимает обеспокоенность педагогов и позицию Латвийского профсоюза работников образования и науки, который сейчас, во время предвыборной кампании, стремится "выжать" из политиков новые обещания.

В то же время, как указал Кариньш, "мы четыре года подряд вливали в существующую систему несколько десятков миллионов ежегодно, удовлетворяя требования педагогов о росте зарплат", но в результате не доволен никто — ни педагоги, ни самоуправления, ни дети и их родители.

Предложенная Министерством образования и науки и утвержденная правительством модель предусматривает, что "мы фонд зарплат отдаем в руки самоуправлений и они могут теперь упорядочивать сеть школ", пояснил премьер. Ожидается, что абсолютно во всех самоуправлениях зарплаты учителей будут повышаться.

"Я уверен, что реформа будет осуществляться, педагоги начнут получать свои зарплаты и увидят, что все в порядке. Думаю, что сейчас это просто страх перед переменами", — сказал Кариньш, добавив, что изменения необходимы, потому что "мы не можем из года в год делать одно и то же и надеяться на другой результат".

Как сообщалось, правительство во вторник утвердило новую модель расчета и распределения дотаций на заработную плату педагогов, что обеспечит дополнительное финансирование самоуправлениям с упорядоченной сетью образовательных учреждений в регионе.

Новый "Порядок, в котором рассчитывается и распределяется целевая дотация из государственного бюджета на оплату труда педагогических работников в муниципальных общеобразовательных учреждениях и общеобразовательных средних учреждениях государственных вузов" предусматривает введение с 1 сентября этого года модели распределения финансирования "Школьник в самоуправлении", которая будет означать децентрализацию процесса принятия решений и изменение принципа расчетов.

Новая модель предусматривает, что целевые дотации будут рассчитываться для самоуправлений, а не для каждого учебного заведения, как до сих пор. В результате местным органам власти будет отведена более значительная роль в оптимизации образовательных учреждений и обеспечении конкурентоспособности зарплат педагогов. Чтобы стимулировать самоуправления проводить оптимизацию сети учебных заведений в регионе, всем самоуправлениям, где сеть школ упорядочена, доплаты за качество со следующего учебного года будут увеличены до 2,5%. Если же соотношение учащихся и преподавателей будет выше среднего по стране в 2022 году, будет выделено 2% дополнительного финансирования.

Как отмечает Министерство образования и науки, изменения усилят три требования к самоуправлениям — обязанность и ответственность по обеспечению качественного образовательного процесса в каждом образовательном учреждении, применение при определении размера вознаграждения педагогов минимальной месячной ставки заработной платы и оплату труда вспомогательного персонала и работников администрации из вышеуказанных финансовых средств.

Как указывает МОН, в текущей ситуации наблюдается недостаточное влияние на процесс оптимизации сети школ и вытекающий из этого недостаточно активный поиск решений по обеспечению полной рабочей ставки для учителей. Из этого МОН делает вывод о том, что текущая ситуация не способствует существенным изменениям размера средней зарплаты латвийских учителей.

Одной из причин неэффективности распределения целевых дотаций из госбюджета упоминается чрезмерная централизация, или принятие решений о дотациях на уровне министерства, когда министерство рассчитывает дотации для каждого образовательного учреждения. Действующее положение не предусматривает широких полномочий учредителей образовательных учреждений или достаточной гибкости в отношении размера предоставляемых им целевых дотаций. Поэтому необходимо ввести новую модель "Школьник в самоуправлении".