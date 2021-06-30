Кариньш против того, чтобы платить жителям за вакцинацию против Covid-19

Хотя в публичном пространстве говорится о том, что одним из инструментов убеждения в необходимости вакцинации от Covid-19 может быть денежное поощрение, премьер-министр Кришьянис Кариньш ("Новое Единство") такой вариант не поддерживает.

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Об этом премьер заявил в интервью программе Латвийскому ТВ Rīta panorāma.

Глава Кабинета министров напомнил, что продолжаются дискуссии о том, к представителям каких профессий будет выдвинуто требование обязательной вакцинации. На прямой вопрос, о каких профессиях может идти речь, Кариньш конкретного ответа не дал. Премьер подчеркнул, что дискуссия продолжается, и он допускает, что речь может идти о медиках, работниках учреждений социального ухода, полицейских, и возможно, педагогах.

"Это определенно будут люди, которые в повседневной работе, в том числе, в помещении, тесно контактируют с незнакомыми людьми", — резюмировал Кариньш.

Премьер еще раз призвал жителей, которые пока не сделали прививку, вакцинироваться. "Это нужно сделать сейчас, чтобы наши дети и внуки могли пойти в школы. К тому же я не могу представить, что учебный процесс в стране может начаться, если не вакцинирован педагог", — обозначил свою позицию глава правительства.