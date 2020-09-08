Кариньш против увеличения порога попадания стран в "желтый список"

Премьер-министр Кришьянис Кариньш скептически настроен к предложению Министерства экономики увеличить порог заболеваемости, при котором после посещения страны нужно соблюдать самоизоляцию, сообщает LETA.

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На данный момент самоизоляция положена всем прибывшим из стран, где заболеваемость коронавирусом превышает 16 случаев на 100 000 жителей. Минэкономики предлагает поднять этот показатель до 25 случаев на 100 000 жителей. В первую очередь это будет относиться к Эстонии и Литве, но может затронуть и остальные страны.

По мнению Кариньша, речь идет не о политике, а об эпидемиологической безопасности. Если бы решение было политическим, то этот показатель можно было бы увеличить и до 50, и до 100.

Предложение Минэкономики поддержал министр внутренних дел Сандис Гиргенс. По его словам, в большей части стран Европы показатель находится в районе 18-19, и изменить порог необходимо, чтобы Латвия не была исключена из общей конкуренции.

Со мнением обоих министров из KPV LV категорически несогласна глава Минздрава Илзе Винькеле ("Развитие/За!"). "Сейчас на чашах весов находятся не только туризм и сегмент закупок, но и любой бизнес в Латвии", — считает она. По ее мнению, важнее не обеспечить еще пару недель работы туристического бизнеса, а сделать так, чтобы работали остальные бизнесы, и чтобы можно было нормально организовать учебный процесс. С Винькеле согласился и ее однопартиец, министр охраны среды и регионального развития Юрис Пуце.

Министр экономики Янис Витенбергс (KPV LV), однако, считает, что меры по борьбе с коронавирусом негативно действуют практически на любой бизнес в стране, хотя в последние месяцы количество безработных уменьшилось, а объемы розничной торговли снова растут. Экономика начинает восстанавливаться, за исключением отдельных отраслей, которые все еще строго ограничены — например, туризма и сферы развлечений. Однако, если снова вводить строгие ограничения и де-факто запретить выезд из страны, экономика встанет во второй раз.

По его мнению, с учетом рекомендаций ЕС ограничения стоит вводить при заболеваемости выше 25 человек на 100 000 жителей, а когда удастся справиться с острым кризисом — то с 17,6.