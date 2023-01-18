Кариньш против "замораживания" зарплат ведущих должностных лиц Латвии

Премьер-министр Кришьянис Кариньш "Новое Единство" не считает, что надо "замораживать" на нынешнем уровне зарплаты высших должностных лиц государства и народных избранников.

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"Не считаю, что это надо сделать, считаю, что нам надо провести реформу вознаграждений", — так глава правительства ответил на вопрос, поддерживает ли он инициативу о "замораживании" зарплат.

В интервью в передаче "900 секунд" на телеканале TV3 Кариньш заметил, что люди будут спорить зарплате вечно. Одновременно он считает, что надо поднимать доходы бюджетников, например, медиков, учителей, а также размер минимальной заработной платы.

Народная инициатива ушла в правительство



Как уже ранее сообщалось, 12 января Сейм направил в Кабинет министров на рассмотрение коллективное заявление более 14 тысяч граждан о "замораживании" заработной платы высших государственных служащих. Правительство должно представить парламенту отчет о результатах оценки до 15 апреля.

Оппозиция Сейма на заседании парламента выразила сомнения, что правительство учтет мнение народа. В прениях председатель фракции "За стабильность" Алексей Росликов подчеркнул, что в ситуации, когда некоторые люди получают 600 евро ежемесячной зарплаты, "просто ненормально", что такого же размера будет ежемесячная депутатская надбавка. Депутат Марцис Енцитис ("Латвия на первом месте", ЛПМ) также выразил свою поддержку инициативе граждан, так как значительное повышение заработной платы высших чиновников только отдаляет политиков от общества и проблем, с которыми сталкиваются граждане, пишет агентство LETA.

Председатель фракции ЛПМ Айнар Шлесерс призвал депутатов Сейма принять решение о замораживании заработной платы на уровне прошлого года, пока не будут созданы дополнительные компенсационные механизмы для жителей Латвии, чтобы они могли платить за отопление, электричество и образование детей. Политик обвинил во лжи правящую коалицию, которая отложила решение по этому вопросу, потому что не хочет замораживать свои зарплаты.

Союз зеленых и крестьян (СЗК) очень активно выступал против политики предыдущего правительства в отношении системы оплаты труда, но не был услышан, сказал председатель СЗК Виктор Валайнис. Политик призвал новичков по коалиции не ждать, а в ближайшие дни договориться со своими партнерами о внесении изменений.

С другой стороны, депутат Александр Кирштейнс (Национальное объединение) обратил внимание на то, что например, при работе в советах нескольких предприятий доход превышает 150 000-200 000 евро в год. Политик спросил, почему в такой ситуации президент должен получать меньше — от 50 до 60 тысяч евро в год.

Сколько получают высшие должностные лица?



Как сообщалось, в результате реформы оплаты труда, принятой в прошлом году, в проекте гобюджета на 2023 год, который еще предстоит рассмотреть новому Сейму, на повышение зарплат политическим деятелям было выделено около трех миллионов евро.

В результате с 2023 года зарплата премьер-министра вырастет на 52%, остальных министров — на 42%, а спикера Сейма — на 75%.

В следующем году президент, премьер-министр и спикер Сейма будут получать почти 8000 евро в месяц до вычета налогов. Вместо нынешних 6260 евро в следующем году президент получит 7 962 евро, что на 27% больше. Спикер Сейма получит 7962 евро (+75%) вместо 4565 евро, зарплата премьер-министра вырастет с 5216 до 7962 евро (+53%), депутаты парламента в следующем году получат 3981 евро вместо 2963 евро ( +34%), зарплата министров вырастет с 4952 евро до 7052 евро (+42%), а парламентских секретарей — с 3841 до 6256 евро (+63%).

В бюджете следующего года сумма, предназначенная для заработной платы депутатов Сейма, увеличена с 4 406 436 евро до 6 482 055 евро, или на два миллиона евро, а повышение заработной платы министров и парламентского секретаря премьер-министра будет стоить государству Канцелярии менее чем за полмиллиона евро. Повышение окладов политических должностей в бюджете следующего года обойдется примерно в три миллиона евро.

Повышение зарплаты предусмотрено принятой правительством и Сеймом в прошлом году компенсационной реформой, которая вступила в силу три месяца назад и дала властям право повышать заработную плату. Категории должностей ранжируются законом по шкале.