Кариньш проведет встречу с требующими отставки Шуплинской представителями ЛПРОН
Foto: Valsts kanceleja

Премьер-министр Кришьянис Кариньш в четверг, 3 декабря, встретится с представителями Министерства образования и науки (МОН) и Латвийского профсоюза работников образования и науки (ЛПРОН), сообщили в бюро премьера.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

Встреча пройдет в удаленном режиме в 11:00, во время нее премьер планирует обсудить с представителями министерства и профсоюза возможности улучшения сотрудничества между ними.

Как сообщалось, ЛПРОН заявил, что потребует отставки министра образования и науки Илги Шуплински, так как министр выразила готовность поддержать только одно из 15 требований ЛПРОН, два выполнить частично, а остальные полностью проигнорированы. Кроме того, диалог с министром резко ухудшился.

Профсоюз не может согласиться с тем, что в условиях чрезвычайного положения продвигаются изменения в законодательстве, которые свидетельствуют об отсутствии понимания сути работы учителя.

ЛПРОН подаст запрос об отставке и самой Шуплинске, и парламенту, который должен будет его рассмотреть.

Шуплинска, комментируя решение профсоюза требовать ее отставки, заявила, что на все вопросы ЛПРОН ответы были даны. Она считает, что диалог с профсоюзом ведется очень интенсивно. "Я не могу назвать ни одной рабочей группы, где профсоюз не был бы представлен", — сказала она.

Также она упрекнула ЛПРОН в отсутствии сотрудничества при принятии решений об организации учебного процесса в условиях Covid-19.

Теперь у нас есть Телеграм-канал Rus.Delfi.lv с самыми свежими новостями Латвии. Подписывайтесь и будьте всегда в курсе!

Source

LETA

Sharing Options

0

Source

LETA

Tags

Министерство образования Илга Шуплинска Кришьянис Кариньш
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form

DELFI Brand Studio Читайте также
Укрыться в мире звуков. Тест наушников Huawei FreeBuds Pro
Wolt в Латвии празднует трехлетие!
Первые бизнес-решения технологий 5G могут появиться в сфере транспорта, логистики и портов
Достойный личный ассистент: умные часы Watch Fit от Huawei
Samsung Galaxy Note20 — элегантный и надежный партнер для работы и развлечений
Рижский Свободный порт тестирует ИТ-решение для снижения выбросов от грузового автотранспорта
Почему мы ведёмся на обман в сети: ошибки восприятия и психология манипуляций
В Рижском порту сданы в эксплуатацию новые резервуары для хранения и обработки загрязненных вод