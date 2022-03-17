Кариньш: Путин должен будет ответить за жестокую войну на Украине в Гаагском трибунале
Foto: LETA

Жестокие кадры нападений российских войск на мирных жителей послужат доказательством для того, что привлечь президента России Владимира Путина и другие причастные лица к ответственности за жестокую войну на Украине в Гаагском трибунале и других инстанциях, заявил сегодня премьер-министр Кришьянис Кариньш в ежегодном обращении к Сейму.

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Не сумев обрести преимущество над украинской армией, российские войска начали атаковать мирных жителей, пытаясь разрушить осажденные или частично осажденные города. Это недвусмысленные военные преступления, которые должны быть осуждены самым решительным образом, следует из слов главы правительства.

Премьер-министр подчеркнул, что с 24 февраля, когда Россия под руководством Путина и российские вооруженные силы совершили неспровоцированное вторжение в суверенную, независимую и демократическую Украину, мир коренным образом изменился.

Кариньш акцентировал, что в образной оценке этой ситуации не применимы оттенки серого, потому что "здесь есть черное и белое", то есть совершенно понятно, что в развязывании войны с Украиной на 100% виновата путинская Россия.

Глава правительства поблагодарил народ Латвии, отметив, что все общество мобилизовалось на поддержку Украины. Кариньш также поблагодарил Сейм за его позицию в поддержку Украины, в которой объединили свои мнения как представители коалиции, так и оппозиция.

Премьер-министр упомянул поддержку, которую Латвия оказывает Украине в различных сферах, в том числе в военной, подразумевая отправку на Украину систем противовоздушной обороны Stinger. "Мы также продолжим оказывать Украине гуманитарную и другую помощь", — отметил Кариньш.

Выступление главы правительства длилось примерно 50 минут, в нем были затронуты несколько вопросов, в том числе касающиеся внутренней политики Латвии.

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