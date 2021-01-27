Кариньш: "работники системы" отказались от большего объема вакцины Pfizer

Люди, работающие в нашей системе, приняли решение отказаться от больших объемов поставок вакцины производства BioNTech/Pfizer, хотя производитель предлагал более 800 000 доз вакцины, в интервью LTV сказал премьер-министр Кришьянис Кариньш (Новое Единство).

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Кариньш был возмущен этим решением и ему оно непонятно. “Латвии в первом заходе предлагали более 800 000 вакцин Pfizer, а кто-то из работающих в нашей системе решил принять только 97 500 доз вакцины. Если бы мы не отказались, у нас сейчас было бы намного больше вакцин”, - заявил политик.

По словам премьера, сейчас по этому факту проходит служебное расследование, инициированное министром здравоохранения Даниэлем Павлютсом (Развитие/За!). Если кого-то надо будет призвать к ответственности, правительство это сделает, сказал политик.

Кариньш сказал, что сначала надо выяснить все обстоятельства дела, но его смущает то, что решение было принято тайно. “Новый министр здравоохранения работает иначе, поэтому все решения о поставках вакцин принимаются в правительстве.”

Как уже сообщалось, Павлютс издал указ начать служебное расследование о формировании портфеля вакцин Латвии и соответствии процесса принципам хорошего управления. Это произошло после того, как Кариньш выразил недоверие прежнему министру здравоохранения Илзе Винькеле (Развитие/За!). Официальной причиной требования её отставки Кариньш назвал слишком медленную вакцинацию, а также его недовольство тем, что Минздрав закупил слишком мало вакцин Pfizer.