Кариньш распорядился дать оценку процессу отбора членов правления и совета Latvijas valsts meži

Премьер-министр Кришьянис Кариньш ("Новое Единство") дал задание Министерству земледелия оценить отчет аудиторской компании KPMG Baltics, произведенного по заданию Центра межведомственной координации, о соответствии избранного правления и совета членов ГАО Latvijas valsts meži принципам надлежащего корпоративного управления, и принять решение о дальнейших действиях, сообщили агентству LETA в бюро главы Кабмина.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

В отчете установлено, что в процессе отбора членов правления и совета Latvijas valsts mežu имели место отклонения от руководящих линий Центра межведомственной координации, и действия, которые повлияли на результаты конкурса.

Центр межведомственной координации, опираясь на этот отчет, усовершенствует нормативные акты в отношении отбора членов правлений и советов государственных обществ капитала.

В свою очередь, председатель совета Latvijas valsts meži (LVM) Эдмундс Бельскис выразил агентству LETA удовлетворение тем, что, согласно упомянутому исследованию, процесс выдвижения кандидатов в правление компании был законным, соответствовал нормативным требованиям и не было обнаружено нарушений нормативных требований в отношении процесса выдвижения кандидатов. .

С другой стороны, что касается руководящих принципов Центра межведомственной координации, которые носят рекомендательный характер, совет LVM считает, что было бы полезно унифицировать их понимание. Чтобы при каждом равноценном процессе отбора — как в LVM, так и в других компаниях — эти руководящие принципы применялись аналогичным образом, без различных возможностей толкования.

По поводу того, что не все решения в комиссии по выдвижению были приняты единогласно, совет LVM заявил, что четверо из семи членов комиссии по выдвижению кандидатур являются независимыми членами комиссии, представляющими ассоциации различных отраслей и организаций. Поэтому вполне логично, что у членов комиссии могут быть разные мнения, поскольку у каждого члена комиссии разный опыт работы, компетенция и другие факторы, отметил Бельскис.

В то же время совет LVM призывает совместно с Центром межведомственной координации обсудить возможности и критерии недопущения субъективных мнений независимых экспертов с целью обеспечения нейтралитета всех членов комиссии и исключения влияния субъективных и личных обстоятельств при вынесении решения. единое решение.

Бельскис заявил, что совет LVM будет сотрудничать с Центром межведомственной кооординации и другими заинтересованными сторонами, чтобы оценить в ходе обсуждения, какие еще меры следует принять для предотвращения чрезмерной бюрократии.

По словам Бельскиса, совет LVM подробно ознакомится с результатами оценки, опубликованной Центром межведомственной коммуникации.

Как уже сообщало агентство LETA, в оценке отбора членов совета и правления Latvijas valsts meži аудиторская компания KPMG Baltics не констатировала нарушение норм, регулирующих сам процесс, но констатировала, что были допущены отступления от руководящих принципов Центра межведомственной координации и действия, повлиявшие на результаты конкурсов.

Политический контекст

Следует отметить, что в процессе создания нынешнего правительства в кулуарах ходили слухи, что премьер Кришьянис Кариньш не хочет видеть в своем втором Кабинете министров прежнего главу Минземледелия Каспара Герхардса (Национальное объединение). В ведении Министерства земледелия находится и одно из крупнейших и богатых госпредпреятий — Latvijas valsts meži. В результате министром земледелия стал представитель "Объединенного списка" Дидзис Шмитс.

В свою очередь, крупным государственным компаниям Latvijas valsts meži и Latvenergo предстоит создать совместное предприятие Latvijas vēja parki, которое будет отвечать за строительство ветропарков. Создание крупной госкомпании по одной из версии может исказить на рынке ситуацию с конкуренцией. В то же время министр климата и энергетики Раймонд Чударс ("Новое Единство") заявил в интервью журналу IR: "Да, проект Latvijas vēja parki напрямую связан с передачей лесных угодий Латвийского государства государственному акционерному обществу для увеличения мощности возобновляемых источников энергии. При передаче этих земель Latvijas vēja parki, нужно создавать такие же равные возможности для получения таких же прав другим предпринимателям и частному сектору".