Кариньш: распределение соцналога в пользу здравоохранения фактически означает, что у пенсионеров будут отняты пенсии

Перераспределение социального налога или обязательных взносов государственного социального страхования в пользу здровоохранения фактически означает лишение пенсионеров их пенсий, заявил премьер-министр Кришьянис Кариньш ("Новое Единство") в программе "Утренняя панорама" Латвийского телевидения.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Премьер-министр, оценивая идею министра здравоохранения Лиги Менелсонеса направить в систему здравоохранения не менее 14% соцвзносов, подчеркнул, что социальный бюджет — это в первую очередь пенсии.

"14% социальных взносов можно направить на здравоохранение, но это предложение фактически означает лишение пенсионеров пенсии. Я не могу этого допустить!" подчеркнул Кариньш.

По его словам, такое предложение узкое, не показывает всю картину, предлагается решение для одной отрасли, но нет представления о том, что произойдет с остальными.

"Можно ли перераспределить социальный налог по-разному — это абсолютно возможно, но только это не принесет больше денег. Потому что при

перераспределении налога на здоровоохранения возникает вопрос, откуда взять средства на то, что сейчас тратятся деньги из поступлений от этого налога", — пояснил политик.

Как уже сообщалось, министр здравоохранения Лига Менгельсоне (делегирована в правительство "Объединенным списком") ранее заявила в интервью Латвийскому телевидению, что 14% поступлений от обязательных социальных взносов следовало бы направить на здравоохранение.