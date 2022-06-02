Развязанная Россией война на территории Украины является суровым уроком для всей Европы и западных союзников, поэтому необходимо сделать все, чтобы в этой войне победила Украина, а имперские амбиции России потерпели бы крах. Об этом заявил в четверг на форуме по глобальной безопасности Globsec премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш.

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Глава Кабинета министров ЛР указал, что российская государственная власть погрязла в имперских амбициях и желании подчинить себе соседей. В настоящее время целью России является Украина.

"Однако, напав на Украину, Россия столкнулась с чрезвычайно мощным сопротивлением со стороны украинцев. Мы обязаны помочь Украине выиграть эту войну — если она не выиграет и если Россия не проиграет эту войну, в Европе не будет мира и безопасности. Невозможно налаживать дружеские отношения с государством, имперские амбиции которой послужили суровым уроком для всей Европы", -подчеркнул, выступая на форуме, Кришьянис Кариньш.

Премьер-министр заявил, что Европа и западные союзники должны оказать Украине всю возможную помощь для победы в войне. Политик указал, что это должно быть сделано и на политическом уровне, поддержав заявку Украины на получение статуса страны-кандидата для вступления в ЕС.

По словам премьер-министра Латвии, в то же время Европа и союзники также должны укреплять собственный оборонный потенциал. Предстоящий саммит НАТО, который пройдет в Мадриде в июне этого года, чрезвычайно важен, так как на нем будет принято решение о переходе к новому типу оборонной стратегии Альянса с целью усиления политики сдерживания и увеличения военного присутствия на восточном фланге, включая страны Балтии и Латвию.