Кариньш рекомендует обществу отказаться от тканевых масок, перейдя на респираторы FFP21

Премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш ("Новое Единство") призвал общество отказаться от ежедневного использования тканевых масок, перейдя на медицинские маски и респираторы FFP2. По мнению главы правительства, такие маски лучше защищают от Covid-19.

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Кариньш отметил, что, надевая более надежные маски для лица, каждый вносит свой вклад в защиту всех остальных членов общества. При этом, как следует из сегодняшней пресс-конференции, пока речь не идет о том, что специализированные маски станут обязательными на уровне нормативных актов.

"Мы не можем в стране все время ждать только каких-то обязательных правил — мы должны сами следить за мировыми событиями и отчетами. Полностью ясно, что тканевые маски не имеют такой же эффективности, как хирургические маски, у них не такая эффективность как у масок FFP2. Моя рекомендация и просьба — отказаться от тканевых масок, чтобы лучше защитить себя", — заявил премьер-министр.

В свою очередь министр по делам охраны окружающей среды и регионального развития Артурс Томс Плешс (АР!) заявил на пресс-конференции, что у него нет информаци, что вопрос о видах масок включен в повестку дня Министерства здравоохранения.

Также после коалиционного собрания Кришьянис Кариньш прокомментировал вопрос о необходимости обязательных тестов на Covid-19 при поездках в общественном транспорте по Латвии. Эта идея на прошлой неделе не получила политическую поддержку правительства. Премьер счтает, что в этом случае надо заслушать экспертов Министерства здравоохранения, и исходя из полученных рекомендаций, принимать решения.

"Ясно, что ситуация динамичная, поэтому правительству нужно быть готовым динамично принимать решения", — пояснил премьер.

В свою очередь, министр экономики Янис Витенбергс (Национальное объединение) сообщил, что охват вакцинации трудоспособного населения, вероятно, уже достиг 92-93%. На следующей неделе правительству будет представлен доклад о том, сколько трудоспособных жителей еще не привились, к какими последствиями это грозит рынку труда, следует из заявление Витенбергса.