Кариньш: решение Евросовета по Украине и Молдове важно для осуществления реформ

Решение Евросовета о присвоении статуса кандидатов на вступление в Европейский союз (ЕС) Украине и Молдове будет иметь важное значение для осуществления необходимых реформ в обеих странах, заявил премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш.

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Принятое в четверг Евросоветом решение премьер назвал историческим. "Сегодня Евросовет принял историческое решение о предоставлении статуса кандидатов Украине и Молдове. Вспоминая опыт Латвии на пути в ЕС, отмечу, что сегодняшнее решение будет играть важную роль в осуществлении необходимых реформ в обеих странах-кандидатах", — написал Кариньш в твиттере.

Как сообщалось, лидеры стран ЕС в четверг постановили присвоить статус кандидатов на вступление в ЕС Украине и Молдове, тем самым проявив солидарность с украинцами в их борьбе против российской агрессии, сообщил председатель Евросовета Шарль Мишель.

"Это исторический момент. Сегодняшний день знаменует собой решающий шаг на вашем пути к ЕС. У нас общее будущее", — написал Мишель в "Твиттере".

Тем не менее, до следующего шага — начала вступительных переговоров — обе страны должны выполнить ряд задач, в том числе укрепить верховенство закона и уменьшить коррупцию.

Официальную просьбу о принятии в ЕС Киев высказал уже через несколько дней после того, как Россия начала вторжение в Украину 24 февраля.

Примеру Украины последовали Молдова и Грузия, чьи территории частично также оккупированы Россией.

Лидеры государств ЕС также согласились предложить "европейские перспективы" Грузии, но указали, что Тбилиси еще необходимо провести серьезные реформы, прежде чем страна сможет стать кандидатом на вступление в ЕС.