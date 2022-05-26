Кариньш: решения по поддержке украинских беженцев должны быть найдены в течение двух недель

Премьер-министр Кришьянис Кариньш на встрече с руководством Латвийского союза самоуправлений заявил о необходимости найти среднесрочные и долгосрочные решения по поддержке украинских беженцев в течение двух недель после того, как на этой неделе было принято решение о продлении на 30 дней текущей поддержки в сфере размещения и питания украинских беженцев.

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Пресс-секретарь премьер-министра Сандрис Сабаевс сообщил агентству LETA, что в ходе встречи Кариньш заслушал информацию представителей самоуправлений о ситуации с размещением и питанием беженцев, необходимых улучшениях в координации между ответственными государственными учреждениями и самоуправлениями, а также о возможности принятия еще большего числа беженцев.

Сегодня Кариньш также встретится с новым министром внутренних дел Кристапсом Эклонсом, чтобы обсудить актуальные вопросы и предложения представителей неправительственных организаций и самоуправлений.

Как уже сообщалось ранее, Сейм Латвии внес в срочном окончательном чтении поправки в Закон "О поддержке гражданских жителей Украины", продлевающие срок предоставления бесплатных продуктов питания беженцам, которым первичную поддержку начали оказывать в Латвии до 31 мая.

Всем украинским беженцам, которые подали заявку на получение первичной помощи до 31 мая этого года включительно, к 90 дням предоставления продуктов питания добавят еще 30 дней. В общей сложности срок оказания такой поддержки не может превышать 120 дней, решили парламентарии.

Те же украинские беженцы, которые подадут заявки на предоставление первичной поддержки после 31 мая, смогут рассчитывать на то, что продуктами питания их будут обеспечивать 30 дней, а предоставлять помощь в размещении — 90 дней.