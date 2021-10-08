Кариньш: решения принимаются медленно, зато демократическим путем
Foto: Valsts kanceleja

Совету по кризисному управлению потребовалось около 10 часов, чтобы принять решение объявить чрезвычайную ситуацию и ввести связанные с Covid-19 ограничения. Однако медленный процесс принятия решений является демократическим, заявил на пресс-конференции в ночь на пятницу премьер-министр Кришьянис Кариньш.

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"Любое решение кто-то назовет неприемлемым. Будут такие, кто скажет, что принятых мер недостаточно. Мы приняли решения, которые, по мнению правительства, будут самыми разумными и эффективными", — отметил премьер.

"Я рад, что мы живем при чистой и эффективной демократии, когда ни у меня, ни у президента страны, ни у спикера Сейма нет авторитарной власти. Каждое решение, которое мы хотим принять, нуждается в широкой поддержке", — заявил он.

Премьер признал, что порой процесс принятия решений достаточно медленный, но это гарантия отсутствия самоуправства. Кроме того, принимаются взвешенные решения. "Все мы хотели бы быстрее двигаться вперед, но это можно сделать только при авторитаризме, а не при демократии. История Латвии свидетельствует, что это никому на пользу не шло", — отметил Кариньш.

Правительство, по словам премьера, работает, чтобы достичь цели: добиться вакцинации жителей страны, поскольку это станет выходом из кризиса. "Борьба с Covid-19 идет в Латвии уже полтора года, но конца ей не видно до тех пор, пока в группах риска, в том числе среди пожилых людей, охват вакцинацией не достигнет 90%, а в целом в обществе — 70%", — заявил премьер-министр.

Ранее уже сообщалось, что Совет по кризисному управлению принял решение объявить в Латвии режим ЧС.

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