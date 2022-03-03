Кариньш: режим Путина своей войной в Украине дал толчок для развития "зеленой" энергии

Правящий в России режим Владимира Путина, начав войну в Украине, за неделю сплотил членов Европейского союза (ЕС) и НАТО и дал огромный импульс для развития зеленой энергии, заявил премьер-министр Кришьянис Кариньш.

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Как агентству LETA сообщил пресс-секретарь премьера Сандрис Сабаевс, Кариньш на Совете иностранных инвесторов в Латвии (FICIL) проинформировал об актуальной ситуации в связи с войной Путина в Украине, подчеркнув, что Латвия оказывает широкую поддержку Украине, принимает беженцев и целенаправленно работает над укреплением энергетической независимости, снижая зависимость от импортируемого природного газа.

По словам Кариньша, инвестиционная среда в Латвии остается неизменно положительной, принимая во внимание как статус Латвии как государства-члена ЕС и НАТО, так и текущую работу правительства по улучшению предпринимательской среды.

Премьер-министр подчеркнул, что весь демократический мир, включая ЕС, решительно осудил развязанную путинским режимом войну в Украине и принял жесткие санкции против России, чтобы изолировать Кремль и имеющиеся у него ресурсы для продолжения войны. Санкции также были введены в отношении режима авторитарного лидера Беларуси Александра Лукашенко.

Латвия оказывает обширную поддержку Украине, отправляя предметы первой необходимости, лекарства, медицинское приборы и оборудование, а также облегчая беженцам из Украины возможности въехать, остаться и работать в Латвии.

Кариньш также обсудил с представителями FICIL влияние санкций на экономику и стоимость энергии. Премьер-министр подчеркнул важность дальнейшего укрепления энергетической независимости.

Премьер подчеркнул, что правительство работает как над альтернативными поставками природного газа, так и над укреплением энергетической независимости за счет развития доступности возобновляемых источников энергии.

Правительство концептуально приняло решение о развитии ветряных электростанций, которые станут совместным предприятием государственных компаний Latvenergo и Latvijas Valsts meži, и будет реализовывать программу поддержки использования возобновляемых источников энергии в домохозяйствах, облегчая переход от газового отопления к "зеленым" источникам энергии.