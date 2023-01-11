Кариньш резко повысил зарплату начальника KNAB

Премьер-министр Кришьянис Кариньш издал указ о повышении зарплаты начальнику Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB) Екабу Страуме, свидетельствует информация в официальном издании Latvijas Vēstnesis.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

В соответствии с законом о возмещениях для должностных лиц, со 2 января 2023 года зарплата Страуме будет составлять 6256 евро. В прошлом году он получал 4814 евро в месяц.

Из декларации, поданной должностным лицом, следует, что в прошлом году Страуме заработал 88 764,71 евро. В прошлом году его зарплата также была повышена.

Страуме занимает должность начальника KNAB с 2017 года.