Кариньш резко повысил зарплату начальника KNAB
Foto: Kārlis Dambrāns, DELFI

Премьер-министр Кришьянис Кариньш издал указ о повышении зарплаты начальнику Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB) Екабу Страуме, свидетельствует информация в официальном издании Latvijas Vēstnesis.

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В соответствии с законом о возмещениях для должностных лиц, со 2 января 2023 года зарплата Страуме будет составлять 6256 евро. В прошлом году он получал 4814 евро в месяц.

Из декларации, поданной должностным лицом, следует, что в прошлом году Страуме заработал 88 764,71 евро. В прошлом году его зарплата также была повышена.

Страуме занимает должность начальника KNAB с 2017 года.

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